Олександр Усик / фото REUTERS

Промоутер Эдди Хирн заявил, что его клиент Александр Усик (18-0, 13 КО) хочет 2,71 миллиона долларов, за то, чтобы не требовать бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за полноценный пояс WBO.

Об этом он сказал в интервью Marca.

"Можете представить себе такой разговор: я подхожу к Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа и говорю: "Хорошо, чтобы все пояса были на кону, вы должны заплатить 3% органам, которые управляют. По 300 тысяч фунтов за 4 титула – это 1,6 миллиона долларов. Добавить еще IBO, и тогда получается 2,03 миллиона в сумме. Вы отдельно должны заплатить руководящим органам. О, еще и Усик хочет несколько миллионов долларов – 2,71. Вы согласны, ребята? Просто раскошелитесь на пару миллионов из собственных карманов", - сообщил Хирн.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

  • Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
  • Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

  • Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и во Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет.

  • В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.

  • Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

  • Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди сказал Хирн, что бой Джошуа-Фьюри состоится"либо со всеми поясами, либо вообще без них".

  • Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Будрин Артем