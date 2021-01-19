Украинский боксер потребует денежной компенсации.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что его клиент Александр Усик (18-0, 13 КО) хочет 2,71 миллиона долларов, за то, чтобы не требовать бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за полноценный пояс WBO.

Об этом он сказал в интервью Marca.

"Можете представить себе такой разговор: я подхожу к Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа и говорю: "Хорошо, чтобы все пояса были на кону, вы должны заплатить 3% органам, которые управляют. По 300 тысяч фунтов за 4 титула – это 1,6 миллиона долларов. Добавить еще IBO, и тогда получается 2,03 миллиона в сумме. Вы отдельно должны заплатить руководящим органам. О, еще и Усик хочет несколько миллионов долларов – 2,71. Вы согласны, ребята? Просто раскошелитесь на пару миллионов из собственных карманов", - сообщил Хирн.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и во Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.

Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди сказал Хирн, что бой Джошуа-Фьюри состоится"либо со всеми поясами, либо вообще без них".

Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Будрин Артем