Чисора активно готовится к бою с украинцем / фото boxingscene.com

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Видео опубликовано на официальной странице боксера в Instagram.

Ранее Усик обратился к британцу, лежа на полу, а его при этом били по животу медболом.

Теперь сам Чисора показал прочность своего пресса. Во время ролика удары по корпусу наносил менеджер боксера Дэвид Хэй.

"Привет, Усик", - несколько раз произнес супертяжеловес, пропуская мощные удары.

Hello @usykaa 👋

Публикация от Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora)

Усик - Чисора: главное

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Перевод: Данил Слесь