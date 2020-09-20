Чисора активно готовится к бою с украинцем / фото boxingscene.com
Британский супертяжеловес Дерек Чисора записал обращение к своему следующему сопернику Александру Усику в стиле самого украинца.
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Видео опубликовано на официальной странице боксера в Instagram.
Ранее Усик обратился к британцу, лежа на полу, а его при этом били по животу медболом.
Теперь сам Чисора показал прочность своего пресса. Во время ролика удары по корпусу наносил менеджер боксера Дэвид Хэй.
"Привет, Усик", - несколько раз произнес супертяжеловес, пропуская мощные удары.
Усик - Чисора: главное
- Поединок должен был пройти в мае, но планы изменились из-за пандемии коронавируса. Теперь базовой датой считается 31 октября, но официально бой еще не подтвержден.
- Во время карантина Усик перенес операцию на руке, после чего продолжил тренировки.
- Экс-чемпион мира Гвоздик считает, что Усику будет сложно боксировать против Чисоры.
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