Бывший генеральный секретарь Федерации бокса России в Болгарии встретился с нашей сборной.

Национальная сборная Украины по боксу в Болгарии провела открытую тренировку с председателем Международной боксерской ассоциации Умаром Кремлевым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает UkrainianBoxingFederation.

В Болгарии ежегодно проходит международный турнир высшей категории - "Странджа 2021". Перед началом соревнований наш коллектив провел совместную тренировку с президентом Международной федерации любительского бокса, россиянином Кремлевым. Он является бывшим генеральным секретарем федерации бокса России, который участвовал в организации титульного боя в Крыму.

Напомним, что на выборах президента Международной боксерской Ассоциации Украина поддержала его кандидатуру.

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Автор: Будрин Артем