"Тупицы": соперник Ломаченко опроверг информацию о срыве боя
13:58, 06 августа 2020Бокс
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Теофимо Лопес отметил, что разногласия в переговорном процессе не помешают проведению поединка.
Лопеса не устраивает его гонорар / фото boxingscene.com
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его бой с обладателем поясов WBA, WBO, WBС и IBO Василием Ломаченко состоится.
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"Бой состоится. Некоторые вещи требуют больше времени, чтобы все сложилось. Не просто так это называется переговорами. Тупицы", - написал Лопес в Twitter.
Ранее появилась информация, что американский боксер может отказаться от поединка из-за финансовых разногласий. Лопес недоволен снижением суммы своего гонорара до 1,2 миллиона долларов.
Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться в мае, но был перенесен из-за коронавируса.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко устроил "бой с тенью" на песке.
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