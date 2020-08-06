"Тупицы": соперник Ломаченко опроверг информацию о срыве боя

Теофимо Лопес отметил, что разногласия в переговорном процессе не помешают проведению поединка.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его бой с обладателем поясов WBA, WBO, WBС и IBO Василием Ломаченко состоится.

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"Бой состоится. Некоторые вещи требуют больше времени, чтобы все сложилось. Не просто так это называется переговорами. Тупицы", - написал Лопес в Twitter.

Ранее появилась информация, что американский боксер может отказаться от поединка из-за финансовых разногласий. Лопес недоволен снижением суммы своего гонорара до 1,2 миллиона долларов.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться в мае, но был перенесен из-за коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко устроил "бой с тенью" на песке.

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