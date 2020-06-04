Две легенды на ринге: появилось видео, как Владимир Кличко помогает Холифилду вернуться в бокс

Владимир Кличко и Эвандер Холифилд провели необычный спарринг.

Бывшие чемпионы мира Владимир Кличко и Эвандер Холифилд вместе поработали в ринге.

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Кличко, который помогает Холифилду готовиться к возвращению в бокс, стал спарринг-партнером американца. Правда, боксеры не били друг друга, а отрабатывали передвижение в ринге и технику ударов.

Видео спарринга в Facebook опубликовал известный украинский автогонщик и телеведущий Алексей Мочанов.

Он отметил, что Кличко готовит Холифилда к бою против Майка Тайсона.

Напомним, Холифилд и Тайсон решили вернуться в ринг для участия в выставочных боях в благотворительных целях.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Майк Тайсон устроил драку на турнире по рестлингу.

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