Парень по имени Бриджер Уокер навсегда войдет в историю бокса.

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение назвать новую весовую категорию от 90,8 кг до 101,7 кг именем шестилетнего американца Бриджера Уокера.

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Об этом сообщает BoxingScene.

Новый дивизион будет называться бриджервейт. Шестилетний парень прославился прошлым летом, когда спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.

Сразу после инцидента WBC признала мальчика почетным чемпионом мира, а теперь в его честь будет названа весовая категория.

Стоит отметить, что в новом дивизионе может оказаться украинец Александр Усик - бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уже перешел в супертяжелый дивизион, но многие ставят под сомнение его шансы побороться с чемпионами из-за разницы в размерах.

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Перевод: Данил Слесь