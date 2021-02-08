Теофимо Лопес считает, что он единственный король.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает себя львом, а остальных боксеров своей весовой категории - гиенами. В частности, американец позволил себе выпад в адрес Василия Ломаченко.

Об этом сообщает Boxing News 24.

"Мой следующий бой будет с фанатами, я заслужил это. Я был бы рад сделать бои против Хейни, Ломаченко, Гарсии и Джервонты Дэвиса. Но они не заслужили этого шанса", - заявил Лопес.

"Мне очень жаль, господа, если вы не понимаете почему. Так это работает. Есть только один король. Это настоящий переворот. Мы становимся лицом бокса. Вот почему я остаюсь голодным, как и эти ребята. Я - лев, а они - гиены", - самовлюбленно считает Теофимо.

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Автор: Будрин Артем