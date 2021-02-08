Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает себя львом, а остальных боксеров своей весовой категории - гиенами. В частности, американец позволил себе выпад в адрес Василия Ломаченко.
Об этом сообщает Boxing News 24.
"Мой следующий бой будет с фанатами, я заслужил это. Я был бы рад сделать бои против Хейни, Ломаченко, Гарсии и Джервонты Дэвиса. Но они не заслужили этого шанса", - заявил Лопес.
"Мне очень жаль, господа, если вы не понимаете почему. Так это работает. Есть только один король. Это настоящий переворот. Мы становимся лицом бокса. Вот почему я остаюсь голодным, как и эти ребята. Я - лев, а они - гиены", - самовлюбленно считает Теофимо.
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Ломаченко-Лопес: возможен реванш
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал абсолютным чемпионом мира.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
- Сам Ломаченко заявил, что Лопес и его отец боятся проводить реванш с ним.
- Александр Усик высказал свое мнение о том, состоится ли реванш Ломаченко и Лопеса.
- Менеджер Ломаченко Эгис Климас считает, что реванш больше нужен Лопесу, чем украинцу.
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