Украинский боксер не позволил насмехаться над собой.

Украинский боксер Василий Ломаченко в социальной сети поддался на провокацию американского бойца Девина Хейни.

Спортсмены выбрали платформу Twitter для своей перепалки.

Хейни является чемпионом мира по версии WBC и в ноябре прошлого года защитил свой пояс против 39-летнего Юриоркиса Гамбоа.

Девин первым написал:

"Где, черт побери, Лома?!"

Это заставило Василия впервые с сентября 2019 года сделать сообщение в Twitter.

"Я здесь. Жду когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на драку в Твиттере".

Хейни парировал:

"Ожидание - не лучший вариант для тебя. Думаю, ты это понял после боя с Лопесом".

Но Ломаченко тоже проявил смекалку:

"Ожидать - твое любимое дело, ведь ты еще ни с кем не дрался".

Поставил точку все же Хейни.

"Я, безусловно, ждал, чтобы сразиться с тобой, когда был обязательным претендентом на титул. Но ты предпочел подать петицию на титул франчайзингового чемпиона".

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Автор: Будрин Артем