Василий Ломаченко / фото REUTERS
Украинец Василий Ломаченко никак не может признать свое поражение в бою с Теофимо Лопесом, а также поделился ожиданиями от предстоящего боя с Масайоши Накатани.
Слова 33-летнего боксера приводит BoxingScene.
"Накатани - лучший выбор для меня. Он хорошо дрался с Лопесом, был близкий поединок, поэтому считаю его отличным оппонентом. Хочу сравнить себя с Лопесом", - отметил Ломаченко.
"Что касается моего боя с Лопесом, то я просмотрел его множество раз. Считаю, там была ничья", - сказал украинец.
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Ломаченко - Накатани: результаты боксеров
- Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.
- Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс Интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.
- Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.
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