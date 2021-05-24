А еще украинский боксер сообщил, что "бой с Накатани для него отличный выбор".

Украинец Василий Ломаченко никак не может признать свое поражение в бою с Теофимо Лопесом, а также поделился ожиданиями от предстоящего боя с Масайоши Накатани.

Слова 33-летнего боксера приводит BoxingScene.

"Накатани - лучший выбор для меня. Он хорошо дрался с Лопесом, был близкий поединок, поэтому считаю его отличным оппонентом. Хочу сравнить себя с Лопесом", - отметил Ломаченко.

"Что касается моего боя с Лопесом, то я просмотрел его множество раз. Считаю, там была ничья", - сказал украинец.

Ломаченко - Накатани: результаты боксеров

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс Интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

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Автор: Артем Будрин