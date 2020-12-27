Украинский боксер проиграл Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Авторитетный журнал The Ring назвал главной неожиданностью в боксе результат боя за звание абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Об этом сообщается на сайте The Ring.

Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей - 116:112, 119:109, 117:111.

Читайте такжеОбидчика Ломаченко признали одним из двух лучших боксеров года

"23-летний Лопес не имел того огромного опыта, который есть у Ломаченко, он не должен был выигрывать, но победил. Это определенно сенсация. Победа Лопеса спровоцировала эффект "домино" - это заставило переоценить историческое величие Ломаченко, зажгло новую суперзвезду в лице Лопеса и изменило баланс сил в легком весе", - отметили авторы.

Ломаченко - Лопес: после боя

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь