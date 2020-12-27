Авторитетный журнал The Ring назвал главной неожиданностью в боксе результат боя за звание абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.
Об этом сообщается на сайте The Ring.
Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей - 116:112, 119:109, 117:111.
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"23-летний Лопес не имел того огромного опыта, который есть у Ломаченко, он не должен был выигрывать, но победил. Это определенно сенсация. Победа Лопеса спровоцировала эффект "домино" - это заставило переоценить историческое величие Ломаченко, зажгло новую суперзвезду в лице Лопеса и изменило баланс сил в легком весе", - отметили авторы.
Ломаченко - Лопес: после боя
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
- Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Стало известно, что Ломаченко проводил бой с Лопесом с травмой. После поединка он перенес операцию на плече.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
- Спустя два месяца после боя Ломаченко прервал молчание, заявив, что "не проиграл" бой.
- Тренер и отец Лопеса резко высказался в адрес Ломаченко.
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