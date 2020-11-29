Джо Джойс обратился к Александру Усику в стиле самого Усика.

Британский боксер Джо Джойс бросил вызов украинцу Александру Усику.

Это произошло после того, как Джойс досрочно победил другого британца Даниэля Дюбуа и завоевал титул WBO International.

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"Усик, я готов драться с тобой! Я иду за тобой, Усик", - сказал Джойс в стиле украинского боксера.

На профи-ринге у Джойса в активе 12 побед в 12 боях (11 - нокаутом). Ранее британец успел победить таких известных боксеров как Брайант Дженнингс и Бермейн Стиверн.

Видео опубликовали Twitter-аккаунт Boxing on BT Sport и Twitter промоутера Фрэнка Уоррена.

Daniel Dubois takes a knee and is unable to get back up 🤯



Joe Joyce is one of the toughest men on this planet. What a win! 👏 #DuboisJoycepic.twitter.com/uJ98SoVmDR — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 28, 2020 The Juggernaut @JoeJoyceBoxing has a message for @usykaa 🤣 pic.twitter.com/j7qrMPg56Y — Frank Warren (@frankwarren_tv) November 29, 2020

Усик - Джойс: возможный бой

Усик после победы над Дереком Чисорой официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Джойс после победы над Дюбуа должен занять второе место в рейтинге WBO.

Таким образом, бой между Усиком и Джойсом за пояс WBO может состояться в том случае, если Джошуа откажется от обязательной защиты против Усика и оставит пояс вакантным, чтобы встретиться с Тайсоном Фьюри. Усик ранее заявил, что не станет ждать, чтобы Джошуа и Фьюри провели бой за все пояса в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Эдди Хирн допустил, что победитель боя Джойс - Дюбуа может сразиться с Усиком за вакантный пояс WBO.

Усик и Джойс ранее встречались на ринге в рамках полупрофессиональной лиги WSB. Поединок прошел в 2013 году и завершился победой Усика единогласным решением судей. Украинец выиграл каждый из пяти раундов.

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Автор: Антон Дударь