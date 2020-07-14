Украинский боксер Деревянченко близок к бою с чемпионом мира

Сергей Деревянченко получит возможность в третий раз побоксировать за чемпионский пояс.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) близок к договоренности о бое с чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Как сообщает theathletic.com, команды Чарло и Деревянченко находятся на финальной стадии переговоров. Бой может пройти в сентябре или октябре.

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Сам Чарло в podcasts.apple.com заявил, что бой еще не организован, а Деревянченко - лишь "один из возможных соперников".

Отметим, что Деревянченко занимает первое место в рейтинге WBC. Чарло владеет поясом этой организации с 2018 года.

Ранее Деревянченко уже дважды пытался завоевать титул чемпиона мира, но в бою за пояс IBF уступил Дэниелу Джейкобсу, а затем в поединке за титулы IBF и IBO проиграл Геннадию Головкину.

УНИАН также сообщал о том, что стала известна дата боя украинского боксера Виктора Постола за два титула чемпиона мира.

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