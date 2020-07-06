Стала известна дата боя украинского боксера за два титула чемпиона мира

Виктор Постол вернется на ринг уже этим летом.

Бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) запланирован на конец августа.

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Об этом сообщил сам Рамирес в комментарии YouTube-каналу EsNews.

"Я стараюсь удерживать вес. Наш бой должен пройти в последнюю субботу августа (29-е число - прим.). Сейчас у нас есть восемь недель на подготовку. Я тренируюсь с ноября. Сначала поединок планировался на февраль, потом его отменили.

Затем я снова пять недель тренировался, но начался карантин. Теперь мы вернулись и уже знаем новую дату боя", - сказал Рамирес.

Поединок Постола с Рамиресом должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие. Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Деревянченко может провести бой против одного из лучших боксеров мира.

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