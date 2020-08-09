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"Нокаутирую эту су*у": экс-чемпион мира объявил о бое со скандальным украинским боксером

10:59, 09 августа 2020
Бокс
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Эдриен Бронер одержал 33 победы в 39 боях / фото BoxingScene

"В своем следующем бою я нокаутирую эту су*у. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут", - написал Бронер на своей странице в Instagram, разместив фото Редкача.

Украинец уже успел ответить:

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"Как много людей хочет увидеть, как я надираю ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо. Я стану первым украинцем, который сделает это", - написал Редкач в Instagram.

Напомним, ранее Редкач бросил вызов Бронеру, который становился чемпионом мира в четырех разных весовых категориях.

Также УНИАН сообщал о том, что бой украинца Виктора Постола за два титула объявлен официально.

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