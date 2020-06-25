"Любимая забава - е**** лучших": известный украинский актер встал на защиту Ломаченко и Усика

Алексей Горбунов считает, что боксеры имеют право высказывать свое мнение по любому вопросу.

Известный украинский актер Алексей Горбунов поддержал звезд украинского бокса Василия Ломаченко и Александра Усика, несмотря на их неоднозначные заявления.

Читайте также"Слабенькие в умственном жанре": шоумен Кондратюк высказался в адрес Усика и Ломаченко

Горбунов дал интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

"Я поддерживаю Ломаченко и Усика, потому что я - фанат их мастерства и таланта, а что говорят политики и телевизор, мне абсолютно все равно.

Я человек творческий и на своей шкуре это испытал. Что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Какого х**? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава - е**** лучших. Тех, кто лучший в этой стране, и со знаменем Украины показывают, что мы драться умеем, петь и в кино играть", - заявил актер.

Горбунов считает, что спортсмены и актеры имеют право говорить все, что думают:

"Усик не имеет права сказать, что он думает? Он спортсмен с мировым именем. Он имеет право говорить то, что считает нужным. Это политикам надо за базаром следить. А спортсмены и актеры пусть говорят, что хотят, подчеркивая, что это их личное мнение".

Ранее боксеры снялись в документальном фильме российского монастыря о вере, в котором Ломаченко назвал украинцев и россиян "единым народом", а также заявил, что у него "не укладывается в голове", что Россия может воевать с Украиной. Также боксеры отметились целым рядом неоднозначных заявлений, которые вызвали негативную реакцию в обществе.

УНИАН также сообщал о том, что в мае Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram