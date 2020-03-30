Британского боксера отстранили от боев из-за видео о том, как бить женщин на карантине

Чемпион мира Билли Джо Сондерс неудачно пошутил и лишился лицензии.

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс угодил в громкий скандал. Британский боксер временно лишен боксерской лицензии из-за своего видео.

Об этом сообщает Sky Sports.

Британский боксерский совет официально отстранил Сондерса. Сроки отстранения пока неизвестны.

Сондерс опубликовал в сети ролик, на котором, стоя перед боксерской грушей, рассказал о том, как нужно бить женщин.

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"Коронавирус становится серьезной проблемой, и мы отправляемся на карантин. Если ваша женщина орет на вас, вы пытаетесь быть терпеливыми и спокойными, но после шести дней могут не выдержать нервы.

Женщина может внезапно подойти к вам и начать проявлять агрессию. Возможно, вы не убрали посуду со стола, или явно чем-то ее расстроили. Когда женщина подходит к вам, вы пытаетесь не распускать руки. Но затем она что-то говорит, вы внезапно взрываетесь и бьете ее в челюсть. В этот момент она испугается, а вы воспользуетесь моментом и ударите еще раз левой", - говорил Сондерс на видео.

Позже боксер попросил прощения в Twitter:

"Я прошу прощения. Моему поступку нет оправдания. Это была очень неудачная шутка. Я не приемлю домашнее насилие ни при каких обстоятельствах", - написал Сондерс.

Он также отметил, что перечислит 25 тысяч фунтов в благотворительный фонд, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия. Кроме того, Сондерс признался, что теперь получает письма, в которых ему "желают смерти".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легенда бокса Флойд Мэйвезер отменил возвращение на ринг после смерти двух близких людей.