Легенда бокса Мэйвезер отменил возвращение на ринг после смерти двух близких людей

Флойд Мэйвезер в течение недели потерял бывшую жену и родного дядю.

Непобедимый экс-чемпион мира в пяти разных весовых категориях Флойд Мэйвезер отменил свое возвращение на ринг.

Об этом сообщает TMZ Sports.

По данным источника, Мэйвезер сообщил окружению, что не будет возвращаться на ринг в 2020 году после смерти двух близких для него людей. Отмечается, что экс-чемпиону сейчас не до бокса.

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11 марта Мэйвезер потерял сперва свою бывшую жену и мать его троих детей, 40-летнюю Джози Харри, которая была найдена мертвой в собственной машине, а 18 марта - дядю и тренера Роджера Мэйвезера, которому было 58 лет.

Кроме того, источники сообщают, что Мэйвезер очень тяжело перенес смерть своего близкого друга, баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в январе.

Немаловажным фактором является и пандемия коронавируса.

В 2020 году в планах у 43-летнего Мэйвезера было провести два боя - один в рамках сотрудничества с UFC, а второй - против известного и боксера. В частности, сообщалось о бое с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

УНИАН также сообщал о том, что Мэйвезер бросал вызов сразу двум звездам UFC.