"Серьезный кризис": промоутер Фьюри не ждет третьего боя с Уайлдером летом из-за коронавируса

Пандемия коронавируса не позволит исполниться планам боксеров.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который вместе с Top Rank заведует карьерой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил вероятность проведения третьего поединка против американца Деонтея Уайлдера.

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Слова Уоррена приводит BoxingScene.

"Я сомневаюсь, что поединок пройдет в июле или в другое время летом. Очень сомневаюсь в этом. Завершение трилогии должно было пройти в Лас-Вегасе, но Америка оказалась в серьезном кризисе. Cтрана, которая тратит много денег на оружие, вряд ли будет пускать их на бесплатное здравоохранение. Потенциально, любой человек там сейчас может быть болен коронавирусом.

Мы не можем заключать какие-то сделки по этому бою, пока история с коронавирусом продолжается", - отметил промоутер.

Напомним, второй бой Фьюри и Уайлдера прошел в феврале и завершился победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде. Впервые боксеры встретились в ринге в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья.

Уайлдер уже заявил об активации пункта о третьем мегафайте, но переговоры пока так и не состоялись.

УНИАН ранее сообщал о том, что Уайлдер назвал неожиданную причину разгромного поражения от Фьюри.