Уайлдер назвал неожиданную причину разгромного поражения от Фьюри

По словам американского боксера, на его выступлении отразился тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг.

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер назвал причину поражения в поединке с Тайсоном Фьюри.

По словам Уайлдера, которого цитирует Yahoo Sports, всему виной стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг:

"Факт состоит в том, что мой костюм был слишком тяжелым для меня. Я не чувствовал ног с самого начала боя. В третьем раунде мои ноги были полностью убиты. Но я воин, люди знают это. Легко сказать, что я не чувствовал ног, или что-то еще. После боя многие говорили мне: "Было похоже, что с тобой что-то не так". Это на самом деле было так. Я старался изо всех сил, но из-за своего костюма не чувствовал ног".

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"Я впервые надел этот костюм перед боем. Я не думал, что это будет так тяжело. Со шлемом и всеми батареями он весил более 18 кг. Я хотел отдать дань Месяцу черной истории. Хотел, чтобы это выглядело хорошо, и я полагаю, что поставил это выше всего остального".

Уайлдер также выразил недовольство тем, что бой был остановлен:

"Я говорил своей команде никогда, ни при каких условиях не выбрасывать полотенце. У меня было еще пять раундов. Независимо от того, как все выглядело, я по-прежнему был в бою. Я понимаю, что рефери пытался сделать как лучше для меня, но это моя жизнь и моя карьера, и нужно учитывать мои желания", - сказал американец.

Уайлдер также заявил, что планирует активировать пункт о третьем бое с Фьюри.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что странный поступок Фьюри во время боя с Уайлдером вызвал бурную реакцию сети.