"Не Олександр": Усик попросил произносить его имя по-русски (видео)

Украинскому боксеру нравится, чтобы иностранцы называли его Александр.

Украинский боксер Александр Усик сказал, что ему нравится, когда его имя произносят по-русски.

Об этом Усик сказал, отвечая на вопрос американской журналистки, о том как произносить его имя - начиная с "о" или с "а".

"Александр. Буква "а". Александр - это по-русски, Олександр - по-украински. Мне нравится Александр", - сказал боксер.

Напомним, следующий бой Усика запланирован на 23 мая. Его соперником будет британец Дерек Чисора.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик признался, что подхватил новый вид вируса.