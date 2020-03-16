"Не Олександр": Усик попросил произносить его имя по-русски (видео)
22:08, 16 марта 2020Бокс
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Украинскому боксеру нравится, чтобы иностранцы называли его Александр.
Александр Усик / УНИАН
Украинский боксер Александр Усик сказал, что ему нравится, когда его имя произносят по-русски.
Об этом Усик сказал, отвечая на вопрос американской журналистки, о том как произносить его имя - начиная с "о" или с "а".
"Александр. Буква "а". Александр - это по-русски, Олександр - по-украински. Мне нравится Александр", - сказал боксер.
Напомним, следующий бой Усика запланирован на 23 мая. Его соперником будет британец Дерек Чисора.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик признался, что подхватил новый вид вируса.
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