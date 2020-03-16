"Уже узнал": Усик признался, что подхватил новый вид вируса (видео)

Украинский боксер решил пошутить по поводу паники людей относительно пандемии коронавируса.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик в Instagram-трансляции заявил, что болен неизвестным видом вируса.

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Видео с заявлением спортсмена опубликовал Luckypunch.net

"Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я. И могу назвать чем.

Новый виток вируса. Им болеют многие люди, но до конца не знают. Но я уже узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус. Да. Еще раз повторю: хэппивирус (смеется). Я болен хэппивирусом", - сказал Усик, явно намекая на пандемию коронавируса, которая началась в мире.

Cледующий поединок Усика должен состояться против британца Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, на дуэль взглядов перед боем с Дереком Чисорой Усик взял с собой антисептик.