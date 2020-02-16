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Бывший чемпион мира объявил о бое с Мэйвезером

00:05, 16 февраля 2020
Бокс
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Мэйвезер может вернуться на ринг / фото: BoxingScene

Мексиканский боксер среднего веса Хулио Сезар Чавес-младший (51-4-1, 33 КО) анонсировал бой с американским боксером Флойдом Мэйвезером (50-0, 27 KO).

33-летний Чавес опубликовал анонс на своей странице в Twitter, пообещав вскоре официальное объявление события.

Согласно информации из аккаунта мексиканца, бой может пройти 19 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, по ходу своей карьеры Мэйвезер становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Американец завершил карьеру в 2015 году, но затем в 2017-м вернулся на ринг, чтобы провести бой против бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Поединок завершился досрочной победой Мэйвезера в десятом раунде.  

В декабре прошлого года Мэйвезер провел выставочный бой против японского кикбоксера и одержал победу.

Хулио Сезар Чавес-младший владел титулом чемпиона мира по версии WBC. Cвой прошлый поединок боксер провел в декабре, когда отказался от борьбы после пятого раунда в противостоянии с Дэниэлом Джейкобсом.

УНИАН ранее сообщал о том, что Мэйвезер имеет невероятный рекорд по заработкам на ринге.

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