Ломаченко получит рекордный гонорар за бой с Лопесом: названа сумма

Украинец будет боксировать за звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) получит рекордный гонорар в карьере за поединок с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

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Об этом сообщает mixsport.pro.

По информации портала, украинец сможет заработать 4,5 миллиона долларов, что станет рекордной суммой за всю его карьеру.

Стоит отметить, что после выплаты налогов, промоутерских денег и зарплат команде у чемпиона останется сумма 2,5 миллиона долларов. Половину из них он традиционно отдаст своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

Ломаченко и Лопес пока не подписали контракт на бой, но промоутер Боб Арум уже заявил, что событие пройдет в мае.

Напомним, в случае победы в этом бою Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о том, где может пройти бой Ломаченко - Лопес.