Бой сорвался: названо имя нового соперника непобедимого украинского боксера

Тарас Шелестюк выйдет на ринг в Луизиане.

Бой украинского боксера полусреднего веса Тараса Шелестюка против мексиканца Алехандро Давилы не состоится - соперник украинца получил травму.

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Об этом сообщил сам Шелестюк в Instagram.

"Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале Showtime в Луизиане. Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон, боец из Аргентины", - написал украинский боксер.

34-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом). Прошлый поединок украинец провел 9 марта, когда единогласным решением судей победил мексиканца Мартина Мартинеса.

Верон за свою карьеру выиграл 18 поединков (9 - нокаутом) при двух ничьих и одном поражении. Прошлый бой 27-летний боец провел 17 января, нокаутировав Карлоса Аквино.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боксер возглавил рейтинг WBC.