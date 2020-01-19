Украинский боксер возглавил рейтинг WBC

Сергей Деревянченко может претендовать на бой с чемпионом мира.

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свои рейтинги во всех весовых категориях.

Как сообщает официальный сайт организации, рейтинг WBC в среднем весе возглавил украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО).

Украинский боксер поднялся со второго на первое место в рейтинге.

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Стоит отметить, что поясом чемпиона мира по версии WBC в среднем весе владеет француз Жермалл Чарло (30-0, 22 КО).

Что касается других украинских боксеров, то Александр Усик (17-0, 13 КО) в рейтинге супертяжей поднялся с третьей на вторую позицию, а Сергей Богачук (17-0, 17 КО), который выступает в первом среднем весе - с тринадцатого на двенадцатое место.

Как сообщал УНИАН, бой с участием Деревянченко был признан лучшим поединком 2019 года.