"Следует оставить что-то для ринга": менеджер Ломаченко ответил на выпады американского чемпиона в адрес украинца

Эгис Климас объяснил эмоции Теофимо Лопеса.

Менеджер Эгис Климас, представляющий интересы обладателя поясов WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), ответил на оскорбления в адрес украинца со стороны чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Читайте также"Дер*мо на палочке": потенциальный соперник Ломаченко раскритиковал поведение украинца

Промоутер прокомментировал ситуацию в Instagram.

"В боксе почти все парни ненавидят тех, кто является лучше их самих. Я уверен, что Лопес любит Комми после победы над ним. Откуда берется ненависть?

Лопесу следует оставить что-то для ринга, потому что это ему пригодится. Пусть его угол позаботится, чтобы под рукой было белое полотенце. Оно может понадобиться", - отметил Климас.

Стоит отметить, что в следующем году Ломаченко может встретиться с Лопесом в объединительном поединке. В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко поднялся в ринг после победы Теофимо Лопеса над Ричардом Комми.