"Дер*мо на палочке": потенциальный соперник Ломаченко раскритиковал поведение украинца

Теофимо Лопес уверен, что Василий его боится.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) признался, что негативно относится к украинскому обладателю поясов WBC, WBO и WBA Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), с которым может провести бой в следующем году.

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Американец выступил в эфире радио SiriusXM.

"Что сказал Ломаченко? Добро пожаловать в его клуб чемпионов? Этот парень боится меня и правильно делает. Он мне не нравится, поэтому ему стоит меня опасаться.

Я говорю про его человеческие качества. Я видел, как он относится к людям из Top Rank и знаю про другие ситуации, это настоящий говнюк. Ненавижу, когда люди ведут себя, как дер*мо на палочке, а Ломаченко - именно такой", - заявил Лопес.

Стоит отметить, что в следующем году Лопес может встретиться с Ломаченко в объединительном поединке. В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что названы даты вероятного боя Ломаченко и Лопеса.