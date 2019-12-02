"Применил их на практике": Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко

Британский боксер признался, что советы украинца помогали ему готовиться к реваншу с Энди Руисом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед реваншем против Энди Руиса рассказал о том, какие советы получал от Владимира Кличко.

Слова Джошуа приводит The New York Times.

Читайте такжеВладимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда

"Он делился со мной многими вещами. Влад долго был впереди всех. Он более дисциплинирован, чем я, и он намного более дипломатичен. Он давал мне советы и по диете, и по тренировкам. Сейчас ведь многие говорят, что увидели, как изменилось мое тело. Возможно, это также по той причине, что я применил многие его советы на практике", - рассказал Джошуа.

Напомним, реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою мексиканец одержал сенсационную победу, отобрав у британца пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на бой Джошуа - Руис.