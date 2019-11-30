Джошуа - Руис: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Британец попытается вернуть свои титулы.

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится один из главных боев 2019 года - реванш между британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом (33-1, 22 КО).

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По мнению букмекеров, британский боксер является явным фаворитом боя против американского чемпиона.

На победу Джошуа в этом поединке дается коэффициент 1,40, тогда как на успех Руиса - 2,95. На редкую в боксе ничью можно поставить с коэффициентом 28,00.

Коэффициент на досрочную победу претендента - 1,80, а на то, что Руис защитит титулы и сделает это до финального гонга - 3,75.

Напомним, 1 июня Джошуа проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и уступил сопернику все свои титулы.

УНИАН ранее сообщал о том, что промоутер назвал ориентировочную дату боя Александра Усика против Дерека Чисоры.