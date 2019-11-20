"Кто он такой?": Ломаченко готов провести бой с американским чемпионом мира

Украинец ответил Девину Хэйни.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и обладатель "франчайзингового" пояса WBC в легком весе Василий Ломаченко ответил на вызов американского чемпиона WBC Девина Хэйни.

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Украинец прокомментировал ситуацию в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

"Кто такой Хэйни и как он завоевал титул? Если мы боксировали за титул с чемпионами, либо с официальными претендентами. Он же получил титул из-за того, что я его освободил и ему его отдали. Кричишь о том, какой ты сильный, что тебя избегают. Не вопрос. Я уже говорил, что готов драться с кем хочешь, когда хочешь, и где угодно.

Здесь вопрос уже в бизнесе. Это профессиональный спорт, в котором промоутеры зарабатывают деньги. Вопрос к ним, а я готов драться", - заявил Ломаченко.

Прошлый поединок Василий провел 31 августа против британца Люка Кэмпбелла в Лондоне. Украинец одержал победу решением судей.

Следующий поединок Ломаченко планирует провести уже в первой половине 2020 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира по версии The Ring.