Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира по версии The Ring

Тем не менее, украинцы остаются в элите мирового бокса.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко покинул вершину рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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Обновленный список лучших боксеров представил журнал The Ring.

Мексиканец Сауль Альварес, победивший Сергея Ковалева в дебютном бое в полутяжелом весе, вышел на первое место. Ломаченко стал вторым, а первую пятерку замкнул еще один украинец - бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Топ-10 боксеров по версии The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Василий Ломаченко (Украина)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Александр Усик (Украина)

6. Эррол Спенс (США)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Артур Бетербиев (Россия)

10. Мэнни Пакьяо (Филиппины).

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко дольше всех на планете остается чемпионом мира по боксу.