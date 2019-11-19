"Буду разговаривать": Деревянченко нацелен на бой с суперзвездой бокса

Украинец стремится провести поединок против Канело.

Бывший претендент на титулы IBF и IBO в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2-0, 10 KO) планирует провести в следующем поединке минимум два боя, один из которых будет титульным.

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Об этом украинский боксер заявил YouTube-каналу VideoBoxing.

"7 декабря чемпион WBC Джермалл Чарло будет боксировать в Бруклине. Я поеду на этот бой и там буду разговаривать о будущем. Менеджеры хотят договориться в 2020 году о поединке с Альваресом. Если это произойдет, то, наверное, где-то в сентябре. Альварес будет отдыхать, а я проведу какой-то бой в мае.

Если нет, то, не знаю, может с Чарло будут переговоры вести. Но это тоже, думаю, ближе к лету. Чарло - хороший вариант, сильный соперник. Это будет хороший бой", - отметил Сергей.

Также Деревянченко признался, что поражение от Геннадия Головкина решением судей за два титула принесло ему рекордный доход:

"За бой с Головкиным заработал больше, чем за всю предыдущую карьеру. В финансовом плане, это именно тот бой, ради которого и занимаются профессиональным боксом. Тут нужно сказать, что это хорошая работа моей команды, моего менеджера. Условия поединка с Головкиным были более выгодными, чем предварительные договоренности с Альваресом".

УНИАН ранее сообщал о том, что британский боксер получил крупное предложение за бой с Усиком.