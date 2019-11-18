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Больше миллиона долларов: британский боксер получил крупное предложение за бой с Усиком

15:00, 18 ноября 2019
Бокс
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Дерек Чисора / REUTERS

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Об этом стало известно порталу Champion.com.ua.

По данным источника, Чисоре предложили 1,3 миллиона долларов за бой против бывшего абсолютного чемпиона мира. Если команды двух боксеров смогут договориться, то поединок пройдет в феврале 2020 года в Великобритании.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на пояс WBO. Если победитель реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом откажется проводить защиту титула WBO, а предпочтет защищать пояс IBF, тогда пояс WBO станет вакантным. 

Таким образом, Усик и Чисора имеют шанс поспорить за вакантный титул чемпиона мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис выразил готовность встретиться с Усиком.

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Теги: #бокс#Александр Усик