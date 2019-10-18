Гвоздик и Бетербиев показали практически одинаковый вес перед боем (видео)
В Филадельфии прошла процедура взвешивания перед боем между украинцем Александром Гвоздиком и российским боксером Артуром Бетербиевым, который пройдет 18 октября (ранним утром 19 октября по Киеву).
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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.
Оба участника поединка вложились в рамки полутяжелой весовой категории и показали примерно одинаковый вес. Гвоздик - 79,06 кг, а Бетербиев - 79,15 кг.
В рамках церемонии также состоялась традиционная дуэль взглядов.
Видео церемонии взвешивания было опубликовано на канале Top Rank Boxing в YouTube.
Напомним, на кону в этом поединке будут стоять титул по версии WBC, которым владеет Гвоздик, а также пояс IBF, который принадлежит Бетербиеву.
УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть бой Гвоздик - Бетербиев.