"Всех люблю и обнимаю": Усик записал обращение к своим фанатам (видео)

Украинец поблагодарил всех за поддержку.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) обратился к болельщикам после своей победы над американцем Чаззом Уизерспуном в дебютном поединке в супертяжелом весе.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале боксера USYK17.

"Завершился наш дебют, к которому мы так долго готовились. 335 дней я не выходил на ринг. Наконец-то дебютировали. Слава Богу, победа за нами. Наш тяжелый лагерь закончился, сейчас чуть-чуть отдохнем и продолжим трудиться. Всех люблю, обнимаю, позитив всем кидаю, до скорой встречи", - заявил Александр.

Поединок состоялся в Чикаго. Уизерспун отказался продолжать бой после седьмого раунда.

УНИАН ранее сообщал, что боксер из андеркарда Усика перенес операцию на мозге и находится в коме.