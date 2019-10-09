Деревянченко намерен провести бой с еще одной суперзвездой бокса

Соперником украинца может стать Сауль Альварес.

Бывший претендент на титулы IBF и IBO в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2-0, 10 KO) планирует вернуться на ринг весной следующего года с еще одним громким поединком.

Читайте такжеГоловкин выразил готовность дать реванш Деревянченко

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер со ссылкой на менеджера украинца Кита Конноли.

"После спорного поражения от Головкина, Конноли заявил, что Сергей хочет встретиться с Канело в мае. Он, как и публика, знает, что выиграл бой и должен стать чемпионом. В настоящий момент Деревянченко даст Альваресу более конкурентный бой, чем Головкин со своим стилем", - написал Коппинджер.

Альварес выйдет на ринг 2 ноября против россиянина Сергея Ковалева, а на кону будет стоять титул WBO.

Деревянченко уступил Геннадию Головкину в Нью-Йорке в ночь с 5 на 6 октября решением судей. Казахстанец завоевал вакантные титулы IBF и IBO.

УНИАН ранее опубликовал полное видео боя Деревянченко - Головкин.