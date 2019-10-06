Деревянченко - Головкин: видеообзор боя

Украинский и казахстанский боксеры сражались за чемпионские титулы по версиям IBF и IBO.

В Нью-Йорке прошел бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным.

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Поединок завершился победой казахстанского боксера по очкам. Все три судьи отдали победу Головкину - 114:113, 115:112, 115:112.

Отметим, что в первом раунде рефери в ринге отсчитал Деревянченко нокдаун. Со второго раунда украинец боксировал с рассечением над правым глазом.

Таким образом, Головкин вновь стал чемпионом мира, а Деревянченко упустил второй шанс в карьере завоевать титул IBF.

Видеообзор боя опубликовала стриминговая платформа DAZN.

УНИАН также сообщал о том, что Головкин выразил готовность дать реванш Деревянченко.