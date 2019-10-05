"Добрый кот превратился в монстра": Усик завершил подготовку к дебюту в супертяжелом весе (фото)
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик завершил подготовку к бою против Тайрона Спонга, который станет для украинца дебютным в супертяжелом весе.
Об этом Усик, а также его менеджер Эгис Климас сообщили в Instagram.
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"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому, кто принимал участие, это был как всегда не легкий и трудолюбивый лагерь. Мир всем. С Богом", - написал Усик.
"Подготовка к дебюту в супертяжелом весе завершена. До боя осталась неделя. Спасибо всем, кто во время этого тренировочного лагеря помог "Доброму коту" превратиться в монстра", - отметил Климас.
Напомним, бой Усика против Спонга пройдет 12 октября в США.
Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был как всегда не легкий и трудолюбивый лагерь. Мир всем. С Богом 🙏🏻 ⠀ The preparation is completed. Special thanks to everyone who participated, it was, as always, not an easy and hardworking camp. Peace to all. With God🙏🏻 #teamusyk #usyk #usyk17 #usyksportswear #usykspong #akblapin #maksimkozakov #lomus #klimasmanagement #ukraine
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик посетил вечер бокса в США и встретился с легендой НБА.