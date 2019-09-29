Усик посетил вечер бокса в США и встретился с легендой НБА (фото)

Украинец сделал фото с Мэджиком Джонсоном на вечере бокса в США.

Украинский боксер Александр Усик встретился с легендарным экс-баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс", пятикратным чемпионом НБА Мэджиком Джонсоном.

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Усик встретил Джонсона на вечере бокса в Лос-Анджелесе, в главном бою которого Эррол Спенс в бою за титулы IBF и WBC в полусреднем весе победил Шона Портера.

"С великим "Мэджиком" Джонсоном", - подписал совместный снимок с легендой НБА Усик.

"Как средневес на фоне такого мастодонта", "Топовая фотка", "Красавцы", "Саня с фанатом", - комментируют фото подписчики.

Напомним, 12 октября в США Усик проведет бой против нидерландца Тайрона Спонга. Украинец дебютирует в супертяжелом весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усика признали лучшим иностранным боксером года в Великобритании.