Экс-тренера Кличко и Усика избили во время церемонии взвешивания (фото, видео)

Джеймс Али Башир подвергся нападению со стороны неизвестного.

Известный американский специалист Джеймс Али Башир был избит накануне боя между чемпионкой мира Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин, которая является подопечной тренера.

Как сообщает tmz.com, инцидент произошел во время церемонии взвешивания.

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У Башира возникла словесная перепалка с одним из членов команды Шилдс. Затем на тренера напали, ударив исподтишка. Момент нападения не попал на видео, но так утверждают очевидцы.

Башир был госпитализирован с переломами лицевых костей. 6 октября ему предстоит перенести операцию.

Бой между Шилдс и Хабазин был отменен.

Также отмечается, что полиция уже задержала подозреваемого, но его личность пока не раскрывается.

Напомним, ранее Джеймс Али Башир входил в тренерский штаб Владимира Кличко, а также был главным тренером Александра Усика. На данный момент специалист работает с другим украинским боксером - Владиславом Сиренко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион мира Адонис Стивенсон вернулся к тренировкам после комы.