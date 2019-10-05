Экс-тренера Кличко и Усика избили во время церемонии взвешивания (фото, видео)
Известный американский специалист Джеймс Али Башир был избит накануне боя между чемпионкой мира Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин, которая является подопечной тренера.
Как сообщает tmz.com, инцидент произошел во время церемонии взвешивания.
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У Башира возникла словесная перепалка с одним из членов команды Шилдс. Затем на тренера напали, ударив исподтишка. Момент нападения не попал на видео, но так утверждают очевидцы.
Башир был госпитализирован с переломами лицевых костей. 6 октября ему предстоит перенести операцию.
Бой между Шилдс и Хабазин был отменен.
Также отмечается, что полиция уже задержала подозреваемого, но его личность пока не раскрывается.
Here he is on the stretcher, leaving the arena. #Boxing#ShieldsHabazinpic.twitter.com/8GnWBu0Wtx— Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) 4 октября 2019 г.
Напомним, ранее Джеймс Али Башир входил в тренерский штаб Владимира Кличко, а также был главным тренером Александра Усика. На данный момент специалист работает с другим украинским боксером - Владиславом Сиренко.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион мира Адонис Стивенсон вернулся к тренировкам после комы.