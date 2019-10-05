Экс-чемпион мира после инсульта и комы от ударов Гвоздика вернулся к тренировкам (видео)
00:38, 05 октября 2019Бокс
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Адонис Стивенсон сумел восстановиться после тяжелой травмы головы.
Стивенсон пережил глубокий нокаут и кому / worldboxingnews.net
Бывший чемпион мира Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) возобновил тренировки после того, как длительное время восстанавливался после травмы головы.
Канадский боксер провел первую тренировку, работая с грушей, а видео опубликовано на его странице в Instagram.
Напомним, 1 декабря прошлого года в поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона.
После боя канадец был госпитализирован, перенес инсульт и был введен в искусственную кому, после чего сумел восстановиться и встать на ноги.
УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик провел первую дуэль взглядов с российским боксером Бетербиевым.
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