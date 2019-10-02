"Они устроят войну": Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед чемпионским боем (видео)

Украинский и казахстанский боксеры уже на этой неделе проведут бой за титул IBF.

Украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в Нью-Йорке провели открытую тренировку перед титульным боем, который пройдет 5 октября.

Тренировка прошла на открытом воздухе. Ее видео было опубликовано на канале iFL TV в YouTube.

Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Головкина, во время открытой тренировки выразил уверенность в том, что боксеры подарят болельщикам яркий бой:

"Сергей - очень хороший боксер. Он проиграл Джейкобсу, который тогда дрался идеально, в конкурентном бою. Головкин не будет пробовать перебоксировать соперника. Он попытается победить его в бою. Деревянченко - крупный и сильный парень. Я думаю, они устроят войну".

Напомним, на кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

УНИАН ранее также сообщал о том, что состоялась первая дуэль взглядов Деревянченко и Головкина.