Второй бой - с чемпионом: промоутер рассказал о планах Усика в супертяжелом весе
09:39, 26 сентября 2019Бокс
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Александр Усик после поединка против Тайрона Спонга будет боксировать за титулы.
Александр Усик / REUTERS
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о перспективах украинца Александра Усика в супертяжелом весе.
Слова Хирна приводит talksport.com.
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"После встречи с Тайроном Спонгом Усик является обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Я думаю, что он просто немного подождет, а затем встретится с победителем", - сказал Хирн.
Напомним, бой Усика против Спонга пройдет 12 октября. Этим боем украинец дебютирует в супертяжелом весе.
Реванш между Джошуа и Руисом запланирован на 7 декабря. В этом бою на кону будут титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе.
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