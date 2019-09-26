Второй бой - с чемпионом: промоутер рассказал о планах Усика в супертяжелом весе

Александр Усик после поединка против Тайрона Спонга будет боксировать за титулы.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о перспективах украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Слова Хирна приводит talksport.com.

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"После встречи с Тайроном Спонгом Усик является обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Я думаю, что он просто немного подождет, а затем встретится с победителем", - сказал Хирн.

Напомним, бой Усика против Спонга пройдет 12 октября. Этим боем украинец дебютирует в супертяжелом весе.

Реванш между Джошуа и Руисом запланирован на 7 декабря. В этом бою на кону будут титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе.