"Соскучился по боксу": Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе (видео)

Украинский боксер рассказал о подготовке к бою, а также оценил уровень соперника.

Украинец Александр Усик поделился своими ожиданиями от предстоящего боя против нидерландца Тайрона Спонга. В этом поединке Усик дебютирует в супертяжелом весе.

"Очень жду 12 октября, потому что я очень соскучился по боксу. Сейчас моя задача - хорошо выполнить свою работу в зале для того, чтобы показать всем любителям и моим фанатам красивый бокс в ринге", - сказал Усик.

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"В подготовке практически ничего не изменилось, просто мы начали делать еще больше работы, спарринговать с очень большими ребятами, которые несут большую опасность", - добавил украинский боксер.

По словам Усика, Спонг - хороший соперник для дебютного боя в супертяжелом весе:

"Мы просто наблюдаем за ним, за его поединками, изучаем его, нарабатываем свои комбинации. Спонг - пятый в рейтинге WBO, он даже выше, чем Такам. У него в графе поражений - "0". Это очень хороший дебют в супертяжелом весе для меня".

Интервью Усика было опубликовано на канале Matchroom Boxing в YouTube.

Напомним, бой Усика и Спонга пройдет 12 октября в Чикаго.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в сети появился промо-ролик к дебютному бою Усика в супертяжелом весе.