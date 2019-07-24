Умер второй российский боксер за неделю
17:26, 24 июля 2019Бокс
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В 36 лет скончался Артем Игнатьев.
Игнатьев умер после инсульта / фото: newsvo.ru
Федерация бокса России сообщила о скоропостижной смерти 36-летнего боксера Артема Игнатьева.
В заявлении пресс-службы организации уточняется, что спортсмена не стало 22 июля.
Причиной смерти стал инсульт, о чем заявил президент Федерации бокса Вологодской области Сергей Назаров.
Игнатьев был обладателем бронзовой медали чемпионата России в весовой категории до 54 кг (легчайший вес). Спортсмен выигрывал российской первенство среди юниоров в категории до 51 кг и был Мастером спорта РФ международного класса.
Ранее УНИАН сообщал, что российский боксер Максим Дадашев умер после полученной на ринге травмы.
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