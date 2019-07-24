Умер второй российский боксер за неделю

В 36 лет скончался Артем Игнатьев.

Федерация бокса России сообщила о скоропостижной смерти 36-летнего боксера Артема Игнатьева.

В заявлении пресс-службы организации уточняется, что спортсмена не стало 22 июля.

Причиной смерти стал инсульт, о чем заявил президент Федерации бокса Вологодской области Сергей Назаров.

Игнатьев был обладателем бронзовой медали чемпионата России в весовой категории до 54 кг (легчайший вес). Спортсмен выигрывал российской первенство среди юниоров в категории до 51 кг и был Мастером спорта РФ международного класса.

Ранее УНИАН сообщал, что российский боксер Максим Дадашев умер после полученной на ринге травмы.