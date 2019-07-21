В критическом состоянии: российского боксера ввели в кому после поражения (видео)

Максиму Дадашеву, который потерпел досрочное поражение, врачи удалили часть черепа.

Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения в бою за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе против пуэрториканца Сабриеля Матиаса.

В одиннадцатом раунде поединка, который проходил в США, Дадашев пропустил мощный удар от соперника, после чего тренер россиянина не выпустил боксера на финальный раунд.

Когда Дадашев покидал ринг, ему стало плохо, он потерял сознание. Боксера доставили в больницу, где провели трепанацию, удалив часть черепа, чтобы снять отек.

"Он находится в критическом состоянии, но врачи сказали, что он стабилен. Знаем, что кровоизлияние остановлено, отека мозга больше нет. Так что кое-какие положительные новости все же появились", - сказал один из тренеров россиянина Донатас Янушевичус, которого в Twitter цитирует журналист Стив Ким.

Позже стало известно, что Дадашева ввели в медикаментозную кому. Данное решение біло принято врачами после проведения операции, передает Washington Post.

В сети также появилось видео, на котором тренер Дадашева Бадди Макгирт уговаривает подопечного остановить бой.

"Я остановлю бой, Макс, ты пропустишь слишком много. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же", - говорил Макгирт, после чего обратился к переводчику боксера: "Ты должен быть честен с ним".

This could well have saved Dadashev’s lifepic.twitter.com/vOKaKwIYIY — Phil Murphy (@Phil_Sports) 20 июля 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-украинский боксер Александр Димитренко потерпел разгромное поражение, едва не выпав за канаты.