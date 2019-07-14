Едва не выпал за канаты: экс-украинский боксер потерпел разгромное поражение (видео)

Сменивший гражданство Александр Димитренко проиграл олимпийскому чемпиону Тони Йоке.

Боксер Александр Димитренко (41-6, 26 КО), который в 2010 году сменил гражданство с украинского на немецкое, был нокаутирован в поединке против чемпиона Олимпиады-2016 Тони Йоки (6-0, 5 КО).

Бой завершился уже в третьем раунде. Йока отправил Димитренко в нокаут, экс-украинец поднялся, но следом вновь пропустил серию ударов и едва не вылетел за канаты. Рефери был вынужден остановить поединок.

Отметим, что 37-летний Димитренко потерпел третье поражение подряд. В апреле он проигрывал нынешнему чемпиону мира Энди Руису.

Видео было опубликовано в Facebook La Boxe Avec Canal.

Le K.O made in Tony Yoka 🥊pic.twitter.com/yaptxIj667 — Stadihome (@STADIHOME) 13 июля 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бой непобедимого украинца станет главным событием вечера бокса в Голливуде.