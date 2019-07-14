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Едва не выпал за канаты: экс-украинский боксер потерпел разгромное поражение (видео)

11:48, 14 июля 2019
Бокс
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Александр Димитренко проиграл Тони Йоке / фото: twitter.com/ringstarfr

Боксер Александр Димитренко (41-6, 26 КО), который в 2010 году сменил гражданство с украинского на немецкое, был нокаутирован в поединке против чемпиона Олимпиады-2016 Тони Йоки (6-0, 5 КО).

Бой завершился уже в третьем раунде. Йока отправил Димитренко в нокаут, экс-украинец поднялся, но следом вновь пропустил серию ударов и едва не вылетел за канаты. Рефери был вынужден остановить поединок.

Отметим, что 37-летний Димитренко потерпел третье поражение подряд. В апреле он проигрывал нынешнему чемпиону мира Энди Руису.

Видео было опубликовано в Facebook La Boxe Avec Canal.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бой непобедимого украинца станет главным событием вечера бокса в Голливуде.

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Теги: #бокс