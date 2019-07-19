Ломаченко показал навыки дрифта на автодроме под Киевом (видео)
10:55, 19 июля 2019Бокс
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Украинский чемпион отметил, что "заболел дрифтом".
Василий Ломаченко увлекается дрифтом / фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко продемонстрировал свои навыки дрифта на автодроме "Чайка" в пригороде Киева.
Видео и фото Ломаченко добавил в своем аккаунте в Instagram.
Украинский чемпион сел за руль и принялся жечь резину, похваставшись своим мастерством .
"Я действительно заболел дрифтом!", - отметил Ломаченко.
Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. В Лондоне украинец встретится с британцем Люком Кэмпбеллом. На кону в этом поединке будут стоять три пояса: WBO, WBA, а также вакантный титул по версии WBC.
УНИАН ранее также сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский побывал в тренировочном лагере Ломаченко.
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