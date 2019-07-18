Зеленский побывал в тренировочном лагере Ломаченко (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко.
Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте lomus_official.
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"Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелегкий труд, который они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою", - отмечается в подписи к фото.
"Горжусь такими парнями", "Важно поддерживать до боя, а не приписывать потом себе победы косвенно! Молодец, президент!", "Красавчики оба", "Когда президенту нечего делать...", "Если Кличко стал мэром, то Лома с такими связями обязан стать президентом", "Не пойму, кто с кем фоткается, ощущение что Зеленский фоткается со звездой", - комментируют фото подписчики.
Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко @lomachenkovasiliy !Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд который они делают прославляя нашу страну 🇺🇦, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании🇬🇧 в Лондоне 31-го Августа!!!💪 #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial #lomus17 #Usyk #boxing #training #Украина #бокс #Ломаченко #Президент #спорт
Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа в Великобритании. В поединке за три титула (WBO, WBA и вакантный пояс WBC) украинец встретится с британцем Люком Кэмпбеллом.
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