Зеленский побывал в тренировочном лагере Ломаченко (фото)

Президент Украины поблагодарил чемпиона за "нелегкий труд".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко.

Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте lomus_official.

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"Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелегкий труд, который они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою", - отмечается в подписи к фото.

"Горжусь такими парнями", "Важно поддерживать до боя, а не приписывать потом себе победы косвенно! Молодец, президент!", "Красавчики оба", "Когда президенту нечего делать...", "Если Кличко стал мэром, то Лома с такими связями обязан стать президентом", "Не пойму, кто с кем фоткается, ощущение что Зеленский фоткается со звездой", - комментируют фото подписчики.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа в Великобритании. В поединке за три титула (WBO, WBA и вакантный пояс WBC) украинец встретится с британцем Люком Кэмпбеллом.

УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко показал, как будет выглядеть в старости.