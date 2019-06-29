Еще ближе к Ломаченко: ганец Комми нокаутировал экс-чемпиона мира (видео)
12:35, 29 июня 2019Бокс
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Ричард Комми стал ближе к бою с украинцем.
Ричард Комми защитил титул / фото: BoxingScene
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми впервые защитил свой титул, одержав победу над экс-обладателем пояса WBO Рэймундо Бельтраном.
Бой длился восемь раундов. Африканец четыре раза отправил мексиканца в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
Commey knocks Beltran down for the fourth time and this one is over! #CommeyBeltran | @ESPNpic.twitter.com/vIaSOQz9vX— Top Rank Boxing (@trboxing) 29 июня 2019 г.
Это была 29-я победа Комми в карьере при двух поражениях. Ганец находится в шаге от поединка с Василием Ломаченко, который планирует объединить титулы в легком весе.
При этом африканец должен провести еще одну защиту пояса.
Ранее УНИАН сообщал, что утверждена дата боя Ломаченко и Кэмпбелла.
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